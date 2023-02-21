В Татарстане выявили 149 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 149 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в республике достигло 197 313.

Вылечились 193 374 жителя, в том числе 166 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 11 277 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».