Число ДТП с участием такси в Подмосковье снизилось на 21% с начала года

Количество ДТП с участием такси в Московской области снизилось на 21% с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В этом году сотрудниками Управления регионального административно-транспортного контроля Подмосковья уже проведено порядка 250 профилактических визитов и десять вебинаров», — заявил замглавы ведомства Евгений Аптекин.

Цель мероприятий — повышение правовой грамотности работников такси.

Ранее сообщалось, что по данным Госавтоинспекции Удмуртии, в Ижевске в 2022 году произошло 1189 ДТП.