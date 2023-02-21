Число ДТП с участием такси в Подмосковье снизилось на 21% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом году сотрудниками Управления регионального административно-транспортного контроля Подмосковья уже проведено порядка 250 профилактических визитов и десять вебинаров», — заявил замглавы ведомства Евгений Аптекин.
Цель мероприятий — повышение правовой грамотности работников такси.
Ранее сообщалось, что по данным Госавтоинспекции Удмуртии, в Ижевске в 2022 году произошло 1189 ДТП.