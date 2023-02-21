Суд приговорил к колонии задержанного в Шереметьеве американца с пистолетом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — сказали в суде.
Отмечается, что прокурор просил назначить Хачатуряну девять лет колонии.
Ранее сообщалось, что гражданин США Андрэ Хачатурян, задержанный 26 декабря 2021 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с пистолетом GLOK-17 и патронами, содержится в СИЗО №7 УФСИН Москвы.