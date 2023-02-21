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Суд приговорил к колонии задержанного в Шереметьеве американца с пистолетом

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Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом.
Суд приговорил к колонии задержанного в Шереметьеве американца с пистолетом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — сказали в суде.

Отмечается, что прокурор просил назначить Хачатуряну девять лет колонии.

Ранее сообщалось, что гражданин США Андрэ Хачатурян, задержанный 26 декабря 2021 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с пистолетом GLOK-17 и патронами, содержится в СИЗО №7 УФСИН Москвы.

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