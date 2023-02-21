Собянин: в послании Путина Федеральному собранию сформулированы долгосрочные задачи

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, поставленные задачи — окружить участников СВО и их семьи заботой — будут выполнены. Соответствующий указ Собянин подпишет в ближайшее время.

Мэр добавил, что Путин сформулировал долгосрочные задачи, которые касаются здравоохранения, транспорта, образования, повышения уровня жизни людей.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.