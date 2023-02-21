В Удмуртии прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

Председатель комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртии Пётр Фомин высказался о послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«У нас в Удмуртии самый мощный промышленный комплекс здесь и такие весомые чёткие слова президента обозначили, что малый и средний бизнес у нас не остаётся в стороне, занимается также созданием новых средств вооружённой борьбы и обеспечением безопасности наших военнослужащих в зоне СВО», — сказал Фомин.

По его словам, республика принимает активное участие в создании нормальных условий жизни в новых регионах.

Со своей стороны, зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по образованию, науке и поддержке институтов гражданского общества Татьяна Ишматова отметила актуальную для республики поддержку среднего профессионального образования, передаёт интернет-издание «Сусанин».

«Сегодня наш президент пошагово обозначил, каким должен быть этот плавный переход в системе высшего образования. Также порадовала активная поддержка рабочих кадров. Отдельно было сказано президентом о налоговых преференциях для предприятий, которые берут к себе на практику и работу студентов. Об этом мы много говорили в Удмуртии», — отметила Ишматова.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.