Пасечник прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина.

«Потрясающее чувство единства с народом России, причастности Луганщины к судьбе нашей великой страны ощущаешь после послания президента Федеральному собранию», — написал Пасечник в Telegram.

Также он отметил, что Россия верит и рассчитывает на народ Донбасса, поэтому Луганщина будет одним из самых развитых регионов России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.