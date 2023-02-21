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Пасечник прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина.
Пасечник прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости

«Потрясающее чувство единства с народом России, причастности Луганщины к судьбе нашей великой страны ощущаешь после послания президента Федеральному собранию», — написал Пасечник в Telegram.

Также он отметил, что Россия верит и рассчитывает на народ Донбасса, поэтому Луганщина будет одним из самых развитых регионов России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

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