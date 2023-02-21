Кондратьев: Краснодарский край продолжит помогать жителям новых регионов России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион оказывает всю необходимую помощь жителям новых регионов России.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Кубань приняла более 100 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы адресно работаем с каждой семьёй, помогаем с трудоустройством и оформлением документов. Оказываем гуманитарную помощь городам и районам ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской области», — отметил губернатор.

По его словам, Кубань всегда помогала тем, кто в этом нуждается, и продолжит это делать.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.