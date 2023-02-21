Узнать больше

Матвиенко заявила о готовности парламентариев к работе над законодательством

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
Матвиенко заявила о готовности парламентариев к работе над законодательством
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что для парламентариев «поставлены чёткие, внятные задачи».

«Законодательство придётся во многом уточнять, менять, принимать новые законы, как сказал президент, это должно происходить всё быстро, уже сегодня, мы к такой работе готовы», — сказала Матвиенко.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить