Матвиенко заявила о готовности парламентариев к работе над законодательством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что для парламентариев «поставлены чёткие, внятные задачи».

«Законодательство придётся во многом уточнять, менять, принимать новые законы, как сказал президент, это должно происходить всё быстро, уже сегодня, мы к такой работе готовы», — сказала Матвиенко.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.