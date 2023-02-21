Кравцов рассказал об укреплении системы образования в России

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что решения, прозвучавшие в ходе послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сделают систему образования и всю страну сильнее.

В беседе с газетой «Известия» Кравцов отметил, что в настоящее время уже идёт работа в рамках образовательной программы профессионалитет.

«Программа профессионалитет, когда отрасли напрямую могут участвовать и в составлении программ, в организации образовательного процесса, демонстрационного экзамена, — потрясающие результаты. Мы сегодня видим, насколько востребовано среднее профессиональное образование», — сказал министр.

По его словам, среднее профессиональное образование формирует специалистов, которые нужны отраслям, малому и среднему бизнесу, ОПК.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.