Депутат Кошелев прокомментировал ситуацию со специалистами рабочих квалификаций в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев назвал своевременным предложение президента России Владимира Путина, нацеленное на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров.

В беседе с газетой «Известия» Кошелев заявил, что, согласно результатам опроса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кадровый голод стал главной трудностью предприятий.

«На дефицит качественной рабочей силы указали в конце 2022-го 55% компаний. В этой связи предложение президента России, направленное на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров, считаю очень своевременным», — сказал депутат.

Как полагает Кошелев, нужно вдвое увеличить количество выпускников строительных, технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.