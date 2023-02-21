Офтальмохирург Фадейкина предупредила о риске глаукомы из-за перенапряжения глаз
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В условиях плохого освещения могут быстро появиться симптомы близорукости, предупредила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».
Люди с начальной стадией катаракты и дальнозоркостью имеют анатомические предпосылки к повышению давления внутри глаза, объяснила офтальмолог.
Чтение и работа за столом в полутьме приводят к смещению хрусталика и повышению внутриглазного давления, это приводит к развитию глаукомы, указала Фадейкина.
Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.