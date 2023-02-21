Офтальмохирург Фадейкина предупредила о риске глаукомы из-за перенапряжения глаз

Врач-офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники к. м. н. Татьяна Фадейкина предупредила, что от работы с бисером или чтения впотьмах может возникать головная боль, повышаться давление и ухудшаться зрение.

В условиях плохого освещения могут быстро появиться симптомы близорукости, предупредила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Люди с начальной стадией катаракты и дальнозоркостью имеют анатомические предпосылки к повышению давления внутри глаза, объяснила офтальмолог.

Чтение и работа за столом в полутьме приводят к смещению хрусталика и повышению внутриглазного давления, это приводит к развитию глаукомы, указала Фадейкина.

Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.