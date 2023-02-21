Узнать больше

Офтальмохирург Фадейкина предупредила о риске глаукомы из-за перенапряжения глаз

Короткая ссылка
Врач-офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники к. м. н. Татьяна Фадейкина предупредила, что от работы с бисером или чтения впотьмах может возникать головная боль, повышаться давление и ухудшаться зрение.
Офтальмохирург Фадейкина предупредила о риске глаукомы из-за перенапряжения глаз
  • Gettyimages.ru

В условиях плохого освещения могут быстро появиться симптомы близорукости, предупредила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Люди с начальной стадией катаракты и дальнозоркостью имеют анатомические предпосылки к повышению давления внутри глаза, объяснила офтальмолог.

Чтение и работа за столом в полутьме приводят к смещению хрусталика и повышению внутриглазного давления, это приводит к развитию глаукомы, указала Фадейкина.

Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить