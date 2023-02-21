Экскурсоводы перечислили самые интересные прогулочные маршруты по Москве

В честь Международного дня экскурсовода специалисты перечислили самые интересные маршруты по Москве.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

Так, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев порекомендовал прогуляться по территории Электрозавода, в Головинском районе или в Замоскворечье.

Историк, преподаватель, писатель, старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник посоветовала посетить экскурсию по Арбату.

В то же время экскурсовод Анна Меньших предложила совершить прогулку по Кузнецкому мосту.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.