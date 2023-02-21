Экскурсоводы перечислили самые интересные прогулочные маршруты по Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мэрии Москвы.
Так, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев порекомендовал прогуляться по территории Электрозавода, в Головинском районе или в Замоскворечье.
Историк, преподаватель, писатель, старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник посоветовала посетить экскурсию по Арбату.
В то же время экскурсовод Анна Меньших предложила совершить прогулку по Кузнецкому мосту.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.