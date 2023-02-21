Пушилин отметил важность создания фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших

Врио главы ДНР Денис Пушилин в разговоре с RT отметил, что для Донбасса важно создание фонда по поддержке военнослужащих, о котором заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Конечно, для нас немаловажным является та инициатива по созданию фонда поддержки военнослужащих, мобилизованных, добровольцев. Мы знаем, что есть ряд проблем. И теперь президент выводит это всё на государственный системный уровень», — сказал Пушилин.

Президент России, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.