Пушилин отметил важность создания фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших
- РИА Новости
«Конечно, для нас немаловажным является та инициатива по созданию фонда поддержки военнослужащих, мобилизованных, добровольцев. Мы знаем, что есть ряд проблем. И теперь президент выводит это всё на государственный системный уровень», — сказал Пушилин.
Президент России, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.