Узнать больше

В Кургане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью респираторными инфекциями

Короткая ссылка
В Кургане заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) выросла почти на 10% за последнюю неделю, по данным областного Роспотребнадзора.
В Кургане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью респираторными инфекциями
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

На территории области и в Кургане наблюдается прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 9,5% по региону и на 5,6% по областному центру, говорится в сообщении.

По области зарегистрировано 7723 случая ОРИ и 45 лабораторно подтверждённых случаев гриппа.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 1,2 тыс. медицинских объектов планируется построить в России в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить