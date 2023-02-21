В Кургане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью респираторными инфекциями
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Об этом сообщает URA.RU.
На территории области и в Кургане наблюдается прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 9,5% по региону и на 5,6% по областному центру, говорится в сообщении.
По области зарегистрировано 7723 случая ОРИ и 45 лабораторно подтверждённых случаев гриппа.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 1,2 тыс. медицинских объектов планируется построить в России в 2023 году.