В Кургане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью респираторными инфекциями

В Кургане заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) выросла почти на 10% за последнюю неделю, по данным областного Роспотребнадзора.

Об этом сообщает URA.RU.

На территории области и в Кургане наблюдается прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 9,5% по региону и на 5,6% по областному центру, говорится в сообщении.

По области зарегистрировано 7723 случая ОРИ и 45 лабораторно подтверждённых случаев гриппа.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 1,2 тыс. медицинских объектов планируется построить в России в 2023 году.