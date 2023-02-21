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Четыре члена экипажа потерпевшего у Кубани крушение сухогруза обнаружены живыми

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Четыре члена экипажа потерпевшего у берегов Краснодарского края крушение сухогруза обнаружены живыми, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
Четыре члена экипажа потерпевшего у Кубани крушение сухогруза обнаружены живыми
  • Gettyimages.ru

«Три человека находятся в шлюпке спасательной, один человек в море. Они живы, находятся в гидрокостюмах. Их ещё не извлекли из воды», — сказал собеседник агентства.

Высота волн в Чёрном море, где потерпело крушение судно «Симарк», достигает трёх метров.

21 февраля сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма. На борту было 11 россиян.

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