Четыре члена экипажа потерпевшего у Кубани крушение сухогруза обнаружены живыми

Четыре члена экипажа потерпевшего у берегов Краснодарского края крушение сухогруза обнаружены живыми, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Три человека находятся в шлюпке спасательной, один человек в море. Они живы, находятся в гидрокостюмах. Их ещё не извлекли из воды», — сказал собеседник агентства.

Высота волн в Чёрном море, где потерпело крушение судно «Симарк», достигает трёх метров.

21 февраля сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма. На борту было 11 россиян.