В Удмуртии выявили 145 новых случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
Большая часть случаев зарегистрирована в Ижевске — 97.
Наряду с этим стало известно, что в период с 13 по 19 февраля ОРВИ в Удмуртии заболели 16 144 человека. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
Помимо ОРВИ выявлено 335 случаев гриппа.
Ранее сообщалось, что за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге снизилась на 4,1%.