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В Удмуртии выявили 145 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за минувшие сутки подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее выявили 135 случаев.
В Удмуртии выявили 145 новых случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Большая часть случаев зарегистрирована в Ижевске — 97.

Наряду с этим стало известно, что в период с 13 по 19 февраля ОРВИ в Удмуртии заболели 16 144 человека. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Помимо ОРВИ выявлено 335 случаев гриппа.

Ранее сообщалось, что за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге снизилась на 4,1%.

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