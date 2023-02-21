Диетолог Соломатина напомнила о тонизирующих свойствах корицы и сухофруктов

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые обладают тонизирующими свойствами и могли бы заменить кофе. В их числе корица, сухофрукты, орехи.

«Корица помогает организму быстрее усвоить глюкозу, а глюкоза — это источник энергии. Поэтому, употребляя, например, десерт или сладкий йогурт, в составе которых содержится эта пряность, вы тем самым быстрее «оживаете», — отметила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Сухофрукты и орехи также обладают бодрящим эффектом благодаря тому, что в них содержатся в оптимальном соотношении белки, жиры и клетчатка, объяснила Соломатина.

Также среди таких полезных и тонизирующих продуктов она назвала куриные яйца и яблоки.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.