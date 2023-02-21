Узнать больше

В Нижегородской области приобретут около 500 квартир для детей-сирот в 2023 году

Короткая ссылка
В Нижегородской области около 500 квартир приобретут для детей-сирот в текущем году.
В Нижегородской области приобретут около 500 квартир для детей-сирот в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональные министерства строительства и соцполитики.

Всего к 1 января в региональном списке детей-сирот, которых государство должно обеспечить жильём, насчитывается 4945 человек, из которых 3005 уже достигли возраста 19 лет.

В текущем году на закупку жилых помещений направят 1,5 млрд рублей, в том числе 130,2 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить