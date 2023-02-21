В Нижегородской области приобретут около 500 квартир для детей-сирот в 2023 году

В Нижегородской области около 500 квартир приобретут для детей-сирот в текущем году.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональные министерства строительства и соцполитики.

Всего к 1 января в региональном списке детей-сирот, которых государство должно обеспечить жильём, насчитывается 4945 человек, из которых 3005 уже достигли возраста 19 лет.

В текущем году на закупку жилых помещений направят 1,5 млрд рублей, в том числе 130,2 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.