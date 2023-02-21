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В ГД назвали уникальной идею создать фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.
В ГД назвали уникальной идею создать фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших
  • РИА Новости

«Это уникальное решение. Уже неоднократно поднималась тема о том, как государство может централизованно и системно помогать нашим воинам, семьям мобилизованных, ветеранам боевых действий и тем семьям, чьи мужчины ушли из жизни. Это на самом деле действия ряда структур», — сказала парламентарий.

По её словам, каждая семья должна получать тот набор услуг, который им необходим.

При этом, по мнению Стенякиной, фонд не должен отменять действия тех служб и структур, которые сегодня работают с ветеранами и семьями мобилизованных.

«Фонд призван оказывать психологическую, социальную помощь, помощь медицинского сопровождения, протезирования. Фонд должен обеспечить в том числе и помощь в трудоустройстве, помощь в получении дополнительного образования, новой профессии, специализации», — уточнила она.

Ранее Путин предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.

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