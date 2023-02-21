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АТОР: туроператоры России подали необходимые документы для безвизовых поездок в Китай

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что российские туроператоры подали документы для возобновления безвизовых поездок в Китай.
АТОР: туроператоры России подали необходимые документы для безвизовых поездок в Китай
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, после оформления списков от туроператоров и решения остальных технических вопросов будет названа дата возобновления поездок.

«Сам факт возобновления соглашения на данном этапе не означает возобновление взаимных туристических потоков. Кроме возобновления соглашения, есть ряд технических вопросов, в их числе обмен списками туроператоров. Российская сторона передала свои списки. Сейчас мячик на китайской стороне. Есть ряд технических моментов, связанных с оформлением списков, со сроками подачи и так далее. И пока эти вопросы не будут решены, не будет названа дата возобновления поездок. Пока какие-то прогнозы строить рано», — отметила Ломидзе.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма. 

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