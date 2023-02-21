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В Подмосковье продлили и расширили программу бесплатного такси для ветеранов

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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, в 2023 году смогут бесплатно пользоваться такси. Сумма на проезд ограничена 1 тыс. рублей в месяц. Ранее по проекту бесплатного такси для ветеранов они могли совершать поездки на сумму не более 3 тыс. рублей в год.
В Подмосковье продлили и расширили программу бесплатного такси для ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

«Теперь каждый ветеран может пользоваться бесплатным такси на 1 тыс. рублей ежемесячно в течение всего 2023 года», — прокомментировала сообщение глава министерства Надежда Куртяник.

По её словам, воспользоваться бесплатной поездкой могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в регионе.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

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