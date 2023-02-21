В Подмосковье продлили и расширили программу бесплатного такси для ветеранов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.
«Теперь каждый ветеран может пользоваться бесплатным такси на 1 тыс. рублей ежемесячно в течение всего 2023 года», — прокомментировала сообщение глава министерства Надежда Куртяник.
По её словам, воспользоваться бесплатной поездкой могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в регионе.
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