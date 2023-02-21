Путин: Запад закрывал глаза на политические убийства и репрессии киевского режима

Западные политики долгое время закрывали глаза на политические убийства и репрессии киевского режима против неугодных. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Они (западные политики. — RT) просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, всё больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что обещания «западных правителей» о стремлении к миру на Донбассе обернулись «подлогом, жестокой ложью».

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.