СК после жалобы жителей Краснодона в ЛНР проверит обоснованность замены троллейбусов на автобусы
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СК после жалобы жителей Краснодона в ЛНР проверит обоснованность замены троллейбусов на автобусы

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить, насколько обоснованно решение властей Краснодона в Луганской Народной Республике, инициировавших замену троллейбусных маршрутов на автобусные. Проверка проводится в ответ на обращение местных жителей, требующих спасти город от «чиновничьего беспредела».

«Мы обращаемся к Вам за помощью по спасению нашего города от чиновничьего беспредела. Глава Краснодона и его сообщники фактически, наплевав на горожан, начали разрушать наши троллейбусы, пытаясь навязать автобусы», — отметили жители Краснодона в видеообращении к главе СК.

В ответ на жалобу в ведомстве сообщили, что следователи СК России по Луганской Народной Республике организовали процессуальную проверку. Об этом сообщается на сайте комитета.

Уточняется, что уже опрошены граждане, обратившиеся к главе ведомства, а также представители городской администрации, начальник депо.

Сейчас следователи изучают документацию, которая регламентирует движение троллейбусных и автобусных маршрутов.

Ход процессуальной проверки находится на контроле у руководства главного управления СК России.