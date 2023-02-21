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Специалист по недвижимости Журавлёв отметил рост популярности микростудий в Москве

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Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько популярны у россиян квартиры-студии небольших размеров.
Специалист по недвижимости Журавлёв отметил рост популярности микростудий в Москве
  • РИА Новости

«Действительно, на рынке начали появляться микростудии с бюджетом 3—4 млн. Но я видел в продаже полуподвальное помещение в 9—10 кв. м за 2,5 млн рублей. Самое парадоксальное, что есть спрос на них, потому что стоимость такого лота минимальна», — сообщил эксперт.

Он отметил, что за последние два года стоимость 1 кв. м существенно выросла, однокомнатная квартира в Москве стоит от 7 млн до 8 млн рублей. Поэтому цена в 4—5 млн довольно привлекательна, в том числе для инвесторов, которые могут сдавать недвижимость в аренду.

Ранее управляющий партнёр «Живого комплекса LES» Олег Дедков беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже класса премиум вплоть до 20—40%.

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