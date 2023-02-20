В Тульской области выявили 71 случай COVID-19 за сутки

В Тульской области выявили 71 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Тульская служба новостей» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 189 988 жителей. Выздоровел 183 841 человек, в том числе 95 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 12 076 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».