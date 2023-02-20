В поликлиниках Подмосковья открыли комнаты отдыха для детей

В поликлиниках Московской области открыли комнаты отдыха для детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Добрые комнаты» появились в 80 медучреждениях. Это партийный проект «Единой России».

Как заявил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, в будущем в таких комнатах будут проводить и праздничные мероприятия.

«Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние. И стараться обновлять детские книжки и игры. Чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приёма время максимально интересно», — отметил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.