В поликлиниках Подмосковья открыли комнаты отдыха для детей
- Gettyimages.ru
- © SDI Productions
Об этом сообщает телеканал «360».
«Добрые комнаты» появились в 80 медучреждениях. Это партийный проект «Единой России».
Как заявил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, в будущем в таких комнатах будут проводить и праздничные мероприятия.
«Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние. И стараться обновлять детские книжки и игры. Чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приёма время максимально интересно», — отметил Ефимов.
Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.