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В поликлиниках Подмосковья открыли комнаты отдыха для детей

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В поликлиниках Московской области открыли комнаты отдыха для детей.
В поликлиниках Подмосковья открыли комнаты отдыха для детей
  • Gettyimages.ru
  • © SDI Productions

Об этом сообщает телеканал «360».

«Добрые комнаты» появились в 80 медучреждениях. Это партийный проект «Единой России».

Как заявил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, в будущем в таких комнатах будут проводить и праздничные мероприятия.

«Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние. И стараться обновлять детские книжки и игры. Чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приёма время максимально интересно», — отметил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

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