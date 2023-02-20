Эксперт РАН Семёнова рассказала о свойствах йодированной соли
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Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».
«Все соединения йода не стойкие. Они улетучиваются со временем или под воздействием света и тепла», — объяснила Семенова.
Кроме того, по её словам, хлорид натрия йодируют йодатом калия, а он плохо усваивается.
Также специалист отметила, что йодированная соль может вызвать неприятный привкус еды.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.