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Задержан подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве

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Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в Новой Москве.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что девушка в Новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет.

На сайте ГУ МВД России по Москве говорится, что девушка с термическими ожогами была госпитализирована.

Предварительно было установлено, что она получила травмы при открытии подарочной коробки.

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