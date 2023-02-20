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В Москве рассказали о ходе строительства нового бизнес-центра высотой 24 этажа

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В Москве в районе Хорошёво-Мневники приступили к очередному этапу строительства 24-этажного бизнес-центра в рамках городской программы стимулирования создания рабочих мест.
В Москве рассказали о ходе строительства нового бизнес-центра высотой 24 этажа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует НСН.

«Застройщик ГК ФСК приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре, который компания начала возводить в декабре 2022 года», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В проект инвестируют 7,4 млрд рублей. Благодаря проекту в городе появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области создадут новый кластер инструментальной промышленности.

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