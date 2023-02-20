В Москве рассказали о ходе строительства нового бизнес-центра высотой 24 этажа

В Москве в районе Хорошёво-Мневники приступили к очередному этапу строительства 24-этажного бизнес-центра в рамках городской программы стимулирования создания рабочих мест.

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Об этом информирует НСН. «Застройщик ГК ФСК приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре, который компания начала возводить в декабре 2022 года», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В проект инвестируют 7,4 млрд рублей. Благодаря проекту в городе появится 1,7 тыс. новых рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области создадут новый кластер инструментальной промышленности.