В Москве рассказали о ходе строительства нового бизнес-центра высотой 24 этажа
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Об этом информирует НСН.
«Застройщик ГК ФСК приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре, который компания начала возводить в декабре 2022 года», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В проект инвестируют 7,4 млрд рублей. Благодаря проекту в городе появится 1,7 тыс. новых рабочих мест.
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