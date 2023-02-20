Узнать больше

Исследование: россияне на 23 Февраля и 8 Марта в основном покупают одежду и украшения

Короткая ссылка
Аналитики Lamoda и эксперты ЮMoney провели исследование и выяснили, что в этом году лидером продаж в преддверии 23 Февраля и 8 Марта стали одежда и ювелирные украшения.
Исследование: россияне на 23 Февраля и 8 Марта в основном покупают одежду и украшения
  • Gettyimages.ru
  • © filadendron

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

По данным ЮMoney, продажи ювелирных украшений в преддверии гендерных праздников выросли в 5,3 раза. Большим спросом также пользовалась одежда: продажи выросли на 9%.

Аналитики Lamoda рассказали, что спрос на товары для мужчин в преддверии праздников вырос на 32%. Больше всего в категории одежды увеличились продажи домашних костюмов (+186%), носков (+145%) и свитеров (+61%). Среди аксессуаров особым спросом в этом году пользуются галстуки (+460%), визитницы (+149%) и зажимы для купюр (+68).

В категории одежды для женщин в 7 раз выросли продажи нижнего белья, пеньюаров (+258%) и корсетов (+191%). Из украшений часто покупают в подарок бусы (+201%), чокеры (+199%) и клипсы (+174%).

Ранее URA.RU сообщало, какие товары приобретали женщины в качестве подарков для мужчин к 23 Февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить