В тюменском Роспотребнадзоре посоветовали перед покупкой готовых блинов изучать их состав  

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области привело ряд рекомендаций для жителей, приобретающих готовые блины в торговых точках, чтобы снизить риски отравления.

Об этом информирует URA.RU.

По словам специалистов, потребителю стоит убедиться в целостности упаковки. На ней должна быть этикетка с наименованием продукции, её составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя.

Эксперты советуют внимательно изучить состав готовых блинов. В идеале он должен включать муку, молоко и куриные яйца.

«Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли с рук и торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.