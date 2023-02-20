В тюменском Роспотребнадзоре посоветовали перед покупкой готовых блинов изучать их состав
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Об этом информирует URA.RU.
По словам специалистов, потребителю стоит убедиться в целостности упаковки. На ней должна быть этикетка с наименованием продукции, её составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя.
Эксперты советуют внимательно изучить состав готовых блинов. В идеале он должен включать муку, молоко и куриные яйца.
«Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли с рук и торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.