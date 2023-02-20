Врач Киселёва предупредила о риске от переедания блинов

Врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселёва рассказала, что чрезмерное употребление блинов чревато негативными последствиями для организма.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам врача, за один раз рекомендуется съедать не более 100 г блинов.

Особую опасность переедание блинов представляет для людей с заболеваниями пищеварительного тракта, печени, имеющих лишний вес, сахарный диабет или непереносимость глютена.

Как отметила врач, перед тем как съесть блины, не следует голодать и соблюдать диеты.

«Чтобы не потерять контроль над съеденным и умерить аппетит, неизбежно провоцируемый ароматом свежеиспечённых блинов, желательно за два часа до застолья съесть пару столовых ложек отрубей, лучше с каким-нибудь кисломолочным продуктом (кефиром, например), для приглушения чувства голода и обеспечения препятствия для всасывания лёгких углеводов и алкоголя клетчаткой, которая содержится в отрубях», — рекомендовала Киселёва.

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