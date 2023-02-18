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Работу на месте крушения вертолёта на Сахалине приостановили из-за непогоды

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Спасатели приостановили работу на месте крушения Robinson R44 у горы Красной в Южно-Сахалинске из-за погодных условий.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Отправить вертолёт Ми-8 к месту крушения Robinson R44 у горы Красной в Южно-Сахалинске пока не представляется возможным по погодным условиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже на место ЧП будет направлена наземная группа спасателей и волонтёров.

Ранее сообщалось, что пилот и пассажир аварийно севшего в горах на Сахалине вертолёта погибли.

Также стало известно, что СК России возбудил дело по факту аварийной посадки вертолёта Robinson на Сахалине.

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