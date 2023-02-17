Командующему Западным военным округом Никифорову присвоено звание генерал-полковника
- РИА Новости
Об этом говорится в тексте указа на правовом портале.
«Присвоить воинские звания... генерал-полковника... Никифорову Евгению Валерьевичу», — отмечается в документе.
Вместе с этим говорится, что звание генерал-полковника также присвоено командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову.
Ранее в Минобороны России обновили информацию о командующих войсками военных округов. Согласно обновлённым данным, командующим войсками Западного военного округа значится Никифоров.