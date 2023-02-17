Центр психологической помощи МЧС создал курс по помощи людям в сложной ситуации

Центр экстренной психологической помощи МЧС России создал курс, повышающий уровень оказания помощи людям в сложной ситуации.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Проект запущен совместно с сервисом «Грань.рф». С первой лекцией выступила директор центра Юлия Шойгу.

«Сегодняшний семинар посвящён теме психологической помощи при травматическом стрессе. Тема очень актуальная, материал рассчитан на специалистов, работающих в этой области», — заявила она.

По её словам, эти материалы востребованы широким кругом специалистов, в том числе психологами, психотерапевтами, социальными работниками.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что единая служба оперативной медицинской помощи в Калининградской области приняла более 4,5 млн обращений за 2,5 месяца.