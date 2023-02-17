В Дептрансе рассказали о популярных вакансиях Московского метрополитена
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Ежегодно на работу в метро устраиваются около 1000 новых сотрудников. Среди самых популярных вакансий — водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции и инспектор службы безопасности.
«Метро — один из крупнейших и надёжных работодателей Москвы с понятной процедурой трудоустройства, прозрачной системой оплаты и социальными гарантиями», — отметили в ведомстве.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.