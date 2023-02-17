Узнать больше

В Дептрансе рассказали о популярных вакансиях Московского метрополитена

Короткая ссылка
В Дептрансе назвали самые популярные вакансии Московского метрополитена.
В Дептрансе рассказали о популярных вакансиях Московского метрополитена
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ежегодно на работу в метро устраиваются около 1000 новых сотрудников. Среди самых популярных вакансий — водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции и инспектор службы безопасности.

«Метро — один из крупнейших и надёжных работодателей Москвы с понятной процедурой трудоустройства, прозрачной системой оплаты и социальными гарантиями», — отметили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить