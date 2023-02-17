В Дептрансе рассказали о популярных вакансиях Московского метрополитена

В Дептрансе назвали самые популярные вакансии Московского метрополитена.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ежегодно на работу в метро устраиваются около 1000 новых сотрудников. Среди самых популярных вакансий — водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции и инспектор службы безопасности.

«Метро — один из крупнейших и надёжных работодателей Москвы с понятной процедурой трудоустройства, прозрачной системой оплаты и социальными гарантиями», — отметили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.