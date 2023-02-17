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МВД: рекордная сумма, украденная телефонными мошенниками, составила 500 млн рублей

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Рекордная сумма, украденная телефонными мошенниками у россиян, составила 500 млн рублей, сказал начальник Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий полковник полиции Филипп Немов.
МВД: рекордная сумма, украденная телефонными мошенниками, составила 500 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

На форуме «Кибербезопасность в финансах» Немов заявил, что мошенники могут держать жертв «на проводе» в течение одной — двух недель.

«Есть страшные человеческие трагедии, когда под воздействием социальных инженеров люди продают жильё и эти деньги отправляют на Украину. Люди попадают в тяжелейшие ситуации», — отметил он.

По его словам, в 2022 году заведено более 522 тыс. дел в сфере IT-преступлений.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

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