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Депутат Свинцов прокомментировал процесс перехода на электронные документы в России

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал о процессе перехода на электронные документы в России.
Депутат Свинцов прокомментировал процесс перехода на электронные документы в России
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что полностью отказаться от бумажных образцов не получится, но они смогут храниться в надёжном месте.

«В ближайшей перспективе, может быть, год, два, три. Человек не должен будет с собой носить всё, что связано с электронным документооборотом. Уверен, что 95 — 99% документов перейдут в электронный вид. Одновременно с электронными документами должна быть обязательно фиксация в бумажном виде базового комплекта, который должен находиться в защищённом месте», — заявил депутат.

По его мнению, всегда должен быть эталон, который сможет доказать правильность адреса, например, или возраста.

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