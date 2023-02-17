Психолог Левина заявила, что агрессия уместна только при самозащите

Психолог Ксения Левина рассказала о ситуациях, в которых может быть допустима агрессия.

«Добро не должно быть с кулаками. Тогда это просто не добро. Это мы под маской добра называем какие-то действия. С кулаками — это явно про агрессию, здесь история, что агрессия уместна только тогда, когда вы защищаете себя и отстаиваете свои границы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, «я злой» — это больше оценочная категория, и человек может конкретизировать, к примеру, что накопилась усталость, появилась раздражительность.

«Человек может по-злому и по-доброму проявляться вовне», — добавила Левина.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала в беседе с ФАН, как отличить эмоциональный голод от физического.