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Психолог Левина заявила, что агрессия уместна только при самозащите

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Психолог Ксения Левина рассказала о ситуациях, в которых может быть допустима агрессия.
Психолог Левина заявила, что агрессия уместна только при самозащите
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«Добро не должно быть с кулаками. Тогда это просто не добро. Это мы под маской добра называем какие-то действия. С кулаками — это явно про агрессию, здесь история, что агрессия уместна только тогда, когда вы защищаете себя и отстаиваете свои границы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, «я злой» — это больше оценочная категория, и человек может конкретизировать, к примеру, что накопилась усталость, появилась раздражительность.

«Человек может по-злому и по-доброму проявляться вовне», — добавила Левина.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала в беседе с ФАН, как отличить эмоциональный голод от физического.

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