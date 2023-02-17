Суммарный доход самозанятых в Татарстане составил более 30 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2022 года зарегистрировано 234,2 тыс. самозанятых. Их суммарный задекларированный доход с начала года составил 31,4 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на главу Министерства экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.

«Рост самозанятых зафиксирован во всех наших муниципалитетах. Главам районов совместно с управлением ФНС необходимо не допускать переоформления наёмных работников самозанятыми с целью ухода от уплаты налогов», — заявил он.

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