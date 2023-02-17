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В Удмуртии выявили 169 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 169 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии выявили 169 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«68 заболевших выявлено активно, отмечен 41 семейный очаг», — заявили в ведомстве.

Тем временем в Нижегородской области зарегистрировано 518 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 506 850.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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