В Подмосковье 3,8 тысячи студентов заключили договоры о целевом обучении в рамках нацпроекта «Молодые профессионалы»

В Московской области в 2022 году более 3,8 тыс. студентов заключили договоры о целевом обучении в рамках национального проекта «Молодые профессионалы».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов.

На базе шести учебных организаций, реализующих программы СПО, было создано 12 мастерских. Обучение первой профессии прошли 707 учеников 6—11-х классов.

Программа была проведена в рамках проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приведут в порядок 17 мостов по нацпроекту в 2023 году.