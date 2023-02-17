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В Подмосковье 3,8 тысячи студентов заключили договоры о целевом обучении в рамках нацпроекта «Молодые профессионалы»

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В Московской области в 2022 году более 3,8 тыс. студентов заключили договоры о целевом обучении в рамках национального проекта «Молодые профессионалы».
В Подмосковье 3,8 тысячи студентов заключили договоры о целевом обучении в рамках нацпроекта «Молодые профессионалы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов.

На базе шести учебных организаций, реализующих программы СПО, было создано 12 мастерских. Обучение первой профессии прошли 707 учеников 6—11-х классов.

Программа была проведена в рамках проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приведут в порядок 17 мостов по нацпроекту в 2023 году.

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