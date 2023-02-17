Автоэксперт Колодочкин посоветовал не смешивать разные виды антифриза

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин заявил, что смешивание разных видов антифриза может привести к поломке радиатора и двигателя.

«Я бы не рекомендовал смешивать разные виды охлаждающей жидкости. Дело в том, что при смешивании происходит химическая реакция, в результате которой антикоррозийные присадки могут перестать работать. Из-за такой жидкости может появиться коррозия внутри радиатора и двигателя, что приведёт к течам и поломкам», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если во время поездки загорелась лампочка низкого уровня антифриза, то лучше долить воды, доехать до автосервиса и всё починить.

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