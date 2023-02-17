Узнать больше

Психолог Комарова рассказала, что режим дня поможет наладить сон ребёнка

Короткая ссылка
Эксперт-психолог системы «Актион Образование» Екатерина Комарова рассказала, как наладить сон ребёнка.
Психолог Комарова рассказала, что режим дня поможет наладить сон ребёнка
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала соблюдать режим даже в выходные дни.

Если ребёнок не спит днём, то перевозбуждается к вечеру и не может уснуть, даже если хочет, отметила Комарова. Она также посоветовала не позволять ребёнку перед сном использовать гаджеты.

«Если дети ложатся спать поздно, как правило, они просыпаются в то же время, что и обычно. К утру организм получает сигнал, что пора вставать, и в результате ребёнок спит меньше чем нужно. Отсюда и плохое настроение, капризы и нежелание идти в детский сад», — объяснила специалист.

Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить