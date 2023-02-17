Психолог Комарова рассказала, что режим дня поможет наладить сон ребёнка

Эксперт-психолог системы «Актион Образование» Екатерина Комарова рассказала, как наладить сон ребёнка.

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала соблюдать режим даже в выходные дни.

Если ребёнок не спит днём, то перевозбуждается к вечеру и не может уснуть, даже если хочет, отметила Комарова. Она также посоветовала не позволять ребёнку перед сном использовать гаджеты.

«Если дети ложатся спать поздно, как правило, они просыпаются в то же время, что и обычно. К утру организм получает сигнал, что пора вставать, и в результате ребёнок спит меньше чем нужно. Отсюда и плохое настроение, капризы и нежелание идти в детский сад», — объяснила специалист.

Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.