Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в Петербурге в 2022 году

Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге в 2022 году. Ею воспользовались 43% пассажиров.

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Главная наша задача при формировании тарифной политики — сохранение её социальной направленности. Для петербуржцев создано множество различных видов проездных билетов длительного пользования, по которым предусмотрены большие скидки в отличие от «гостевых» тарифов, и карта «Подорожник» сегодня самая популярная», — заявил губернатор Александр Беглов.

В 2023 году ожидается разработка мобильного приложения «Подорожник».

Ранее URA.RU сообщало, что для Челябинска закупят более 70 трамвайных вагонов в 2023 году.