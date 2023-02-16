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Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в Петербурге в 2022 году

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Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге в 2022 году. Ею воспользовались 43% пассажиров.
Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в Петербурге в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Главная наша задача при формировании тарифной политики — сохранение её социальной направленности. Для петербуржцев создано множество различных видов проездных билетов длительного пользования, по которым предусмотрены большие скидки в отличие от «гостевых» тарифов, и карта «Подорожник» сегодня самая популярная», — заявил губернатор Александр Беглов.

В 2023 году ожидается разработка мобильного приложения «Подорожник».

Ранее URA.RU сообщало, что для Челябинска закупят более 70 трамвайных вагонов в 2023 году.

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