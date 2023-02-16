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В Тюмени суд вынес приговор четырём мошенникам

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В Тюмени суд вынес приговор четырём мошенникам, которые похитили у пенсионеров 3 млн рублей.
В Тюмени суд вынес приговор четырём мошенникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

На судебном заседании мужчины признали свою вину. Кроме того, они частично или полностью возместили ущерб потерпевшим.

Суд приговорил мошенников к срокам от 3,3 до 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски 18 потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников. 

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