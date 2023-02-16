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Хабаровский край в 2022 году нарастил объёмы экспорта

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Хабаровский край по итогам 2022 года вошёл в первую группу списка субъектов России, внедряющих Региональный экспортный стандарт 2.0. По этому показателю край лидирует среди всех территорий Дальнего Востока.
Хабаровский край в 2022 году нарастил объёмы экспорта
  • Gettyimages.ru
  • © baona

Об этом сообщают newizv.ru.

К отраслям экспортной специализации края относятся: рыба и морепродукты, каменный уголь и нефтепродукты, продукция лесопереработки, чёрной и цветной металлургии.

В 2022 году выросли объёмы и несырьевого неэнергетического экспорта. По оценке министерства экономического развития края, ННЭ увеличится на 5,2 % по отношению к предыдущему году.

Кроме того, региону удалось сохранить число внешнеторговых партнёров. Основными торговыми партнёрами края по экспорту остаются КНР, Республика Корея, Казахстан, Филиппины, Япония, Китай и Республика Беларусь.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в январе — ноябре 2022 года Московская область направила 12 тыс. т рыбы на экспорт. Годом ранее показатель составлял 5,5 тыс. т.

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