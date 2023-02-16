Аксёнов поручил разобраться со случаями отсутствия некоторых лекарств в Крыму

Жители Крыма обращаются к властям по поводу отсутствия некоторых лекарств, в связи с чем глава региона Сергей Аксёнов поручил разобраться в ситуации.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

По данным главы Крыма, только за две недели февраля Центр управления регионом получил 156 соответствующих обращений.

«Кроме того, и в мой адрес продолжает поступать большое количество подобных заявлений. Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием», — отметил Аксёнов.

Вице-премьеру Крыма Елене Романовской поручено проанализировать обращения, отработать каждое в индивидуальном порядке и провести служебное расследование.

Ранее НСН сообщала, что Москва заключила с инвесторами шесть офсетных контрактов на поставки медицинских изделий и лекарств.