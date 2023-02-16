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В Калининграде в 2022 году в ДТП пострадали 518 человек

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В 2022 году на дорогах Калининграда погибли 19 человек, ранены 518. Причина абсолютного большинства ДТП — низкая дисциплина водителей.
В Калининграде в 2022 году в ДТП пострадали 518 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Из 19 погибших в 2022 году в ДТП на дорогах области 12 были пешеходами.

В прошлом году было установлено шесть новых светофоров, 41 Г-образная опора, 320 новых дорожных знаков, 57 м барьерных и 375 м пешеходных ограждений, 62 ограничительных столбика, на четырёх пешеходных переходах появилось дополнительное освещение, оборудованы 34 приподнятых перехода, установлены 32 искусственные неровности.

Ранее Newinform со ссылкой на региональное УМВД России сообщал, что пенсионерку, подростка и шеф-повара задержали за организацию подставных ДТП в Московской области.

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