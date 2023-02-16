В подмосковных школах ввели новую должность
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Об этом сообщает телеканал «360».
По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линары Самединовой, в 2023 году на зарплаты советников директора по воспитанию будет выделено почти 300 миллионов рублей.
«Создана новая организация «Движение первых». Задача советников — не только её развивать, но и активно взаимодействовать со всеми молодёжными объединениями, участвовать во всевозможных событиях сферы образования, культуры, спорта и молодёжной политики», — сказала она.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.